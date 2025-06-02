Джек Дрейпер — Александр Бублик: британец выиграл первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня проходит матч пятой ракетки мира британца Джека Дрейпера и казахстанского теннисиста Александра Бублика, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР. После первого сета счёт – 7:5 в пользу британского теннисиста.

Счёт личных встреч Дрейпера и Бублика — 2-0 в пользу Джека. Он обыграл Александра во втором круге на турнире в Лондоне-2021 и в 1/2 финала в Аделаиде-2024.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.