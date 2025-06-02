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Джек Дрейпер — Александр Бублик: британец выиграл первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Джек Дрейпер — Александр Бублик: британец выиграл первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках девятого игрового дня проходит матч пятой ракетки мира британца Джека Дрейпера и казахстанского теннисиста Александра Бублика, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР. После первого сета счёт – 7:5 в пользу британского теннисиста.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 2
7 		3 2 1
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Счёт личных встреч Дрейпера и Бублика — 2-0 в пользу Джека. Он обыграл Александра во втором круге на турнире в Лондоне-2021 и в 1/2 финала в Аделаиде-2024.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший немца Александра Зверева.

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