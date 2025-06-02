Луа Буассон — третья самая молодая француженка, вышедшая в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

361-я ракетка мира 22-летняя французская теннисистка Луа Буассон стала третьей самой молодой представительницей Франции, вышедшей в четвертьфинал в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» в Открытую эру. Старше была только Мэри Пирс (19 лет 128 дней) в 1994 году и Бриджит Симон (21 год 209 дней) в 1978 году.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Буассон сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Француженка стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 22-летняя Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.