Луа Буассон — третья самая молодая француженка, вышедшая в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира 22-летняя французская теннисистка Луа Буассон стала третьей самой молодой представительницей Франции, вышедшей в четвертьфинал в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» в Открытую эру. Старше была только Мэри Пирс (19 лет 128 дней) в 1994 году и Бриджит Симон (21 год 209 дней) в 1978 году.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 13:55 МСК
361
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Буассон сенсационно обыграла третьего номера рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Француженка стала самой низкорейтинговой участницей стадии 1/4 финала на турнире «Большого шлема» с 2017 года.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 22-летняя Буассон сразится с шестой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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