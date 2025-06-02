«Она очень выросла». Касаткина прокомментировала поражение от Андреевой на «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в матче с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дарья проиграла со счётом 3:6, 5:7.

«Она очень выросла. Я вижу, что её подача стала лучше, потому что мы тренируемся вместе, и она продолжает совершенствоваться. Все видят, что она очень хорошо двигается по корту, а это то, что делает тебя победителем. Она также очень хорошо играет на задней линии, это одна из её сильных сторон, но и психологически стала сильнее. Вижу это каждый раз, когда мы тренируемся вместе. Кончита играет важную роль во всём этом. Это очень хорошая команда, поэтому она прогрессирует», — сказала Касаткина на пресс-конференции.