«Она очень выросла». Касаткина прокомментировала поражение от Андреевой на «Ролан Гаррос»
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17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в матче с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дарья проиграла со счётом 3:6, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Она очень выросла. Я вижу, что её подача стала лучше, потому что мы тренируемся вместе, и она продолжает совершенствоваться. Все видят, что она очень хорошо двигается по корту, а это то, что делает тебя победителем. Она также очень хорошо играет на задней линии, это одна из её сильных сторон, но и психологически стала сильнее. Вижу это каждый раз, когда мы тренируемся вместе. Кончита играет важную роль во всём этом. Это очень хорошая команда, поэтому она прогрессирует», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
Комментарии
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