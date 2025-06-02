«Надеюсь на победу». Луа Буассон высказалась о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира француженка Луа Буассон прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге Буассон обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 13:55 МСК
361
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Я даже не знаю, что сказать, большое спасибо всей публике за то, что создали такую потрясающую атмосферу. Не ожидала, что выйду в четвертьфинал, была уверена в себе перед матчем, но знала, что она очень сильна. Когда я увидела, что она справилась, я выложилась по полной и в итоге победила, это невероятно. Надеюсь на победу», — сказала Буассон на пресс-конференции.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Луа Буассон поспорит с россиянкой Миррой Андреевой.
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