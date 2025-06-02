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Александр Бублик — Джек Дрейпер: казахстанец сравнял счёт матча в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Александр Бублик — Джек Дрейпер: казахстанец сравнял счёт матча в 4-м круге «Ролан Гаррос»
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Завершился второй сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются 62-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик и пятая ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Бублик, тем самым сравняв счёт поединка (первый сет остался за британцем (7:5)).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 2
7 		3 2 1
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Второй сет матча продлился 32 минуты. В её рамках Бублик реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных, Дрейпер — один из двух.

Отметим, что и для Бублика, и для Дрейпера 1/8 финала — наивысший результат на грунтовом мэйджоре в карьере.

Победитель матча Бублик – Дрейпер сразится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

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