Александр Бублик — Джек Дрейпер: казахстанец сравнял счёт матча в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются 62-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик и пятая ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Бублик, тем самым сравняв счёт поединка (первый сет остался за британцем (7:5)).

Второй сет матча продлился 32 минуты. В её рамках Бублик реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных, Дрейпер — один из двух.

Отметим, что и для Бублика, и для Дрейпера 1/8 финала — наивысший результат на грунтовом мэйджоре в карьере.

Победитель матча Бублик – Дрейпер сразится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.