Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кэмерона Норри
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге соревнований он одолел 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Новак Джокович поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас
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