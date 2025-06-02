Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Кэмерон Норри, результат матча 2 июня, счёт 3:0, 4-й круг Ролан Гаррос

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кэмерона Норри
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге соревнований он одолел 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Новак Джокович поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Джокович пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Мирра Андреева уже там. LIVE!
Live
Джокович пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! А Мирра Андреева уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android