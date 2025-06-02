Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кэмерона Норри

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге соревнований он одолел 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Новак Джокович поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас