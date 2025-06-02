Мирра Андреева — о соперничестве на корте: в матче с Эрикой нервничаю в 10 раз сильнее

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, как она балансирует между дружбой и соперничеством на корте. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Мирра обыграла австралийскую теннисистку Дарью Касаткину (6:3, 7:5).

— Вы дружите с Дашей и вообще дружелюбный человек. Как балансируете между дружбой и соперничеством на корте?

— Матчи с друзьями или сестрой сильно отличаются от других. Когда играю против Эрики, нервничаю в 10 раз сильнее. Думаю, она тоже. Когда с Дашей в первый раз играли, мне было намного труднее сохранять концентрацию и не быть милой на корте. Но сегодня я знала просто, что она постарается обыграть меня. Не знаю, что изменилось, но мне уже было несложно настроиться на соперничество. Не знаю как, но я смогла убедить себя, что играю против мяча, а не против соперника. Старалась фокусироваться на мяче, и мне весь матч удавалось держать эту концентрацию. Горжусь собой, что смогла это сделать.

— Почему в матчах с сестрой так сильно нервничаете?

— Во-первых, потому что она знает меня лучше всех, знает все мои секреты, знает всё, что происходит в моей жизни. Знает, как я сыграю, какой удар нанесу. Мы же разговариваем… Может, сейчас уже не надо так много обсуждать теннис, потому что мы хотим соперничать друг с другом. Я тоже знаю, что она будет делать на корте, мы тренируемся вместе с 10 лет. Я знаю точно, когда она сделает дропшот, а когда нанесёт сильный удар. Поэтому нам так тяжело – мы друг друга знаем, стараемся придумать что-то новое на корте, а потом всё идёт кувырком, потому что мы так не играем. Это очень сложно, если начну объяснять, это минут 10 займёт (смеётся). Так что закончим на этом, — сказала Андреева на пресс-конференции.