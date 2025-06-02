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Новак Джокович одержал 100-ю победу на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович одержал 100-ю победу на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в 100-й выиграл на Открытом чемпионате Франции. Юбилейную победу серб одержал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025, где одолел британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

До этого лишь пять теннисистов смогли выиграть столько матчей на одном турнире «Большого шлема» (Мартина Навратилова на Уимблдоне (120) Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» (112), Серена Уильямс на US Open (108), Роджер Федерер на Australian Open (102) и Уимблдоне (105), Крис Эверт (101) на US Open.

Далее на «Ролан Гаррос» — 2025 Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

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