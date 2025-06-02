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Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 2 июня, следующий соперник

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 2 июня, следующий соперник
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В эти дни проходят встречи мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Новак Джокович — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;
  • второй круг: Новак Джокович — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1);
  • третий круг: Новак Джокович — Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2;
  • четвёртый круг: Новак Джокович — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия).

Возможная сетка Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия);
  • финал: Карлос Алькарас (Испания).
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