Джокович стал вторым человеком в истории, одержавшим 100 побед на «Ролан Гаррос»
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович установил очередное историческое достижение.
Джокович одержал 100-ю победу на «Ролан Гаррос». Это произошло в 1/8 финала текущего розыгрыша. Новак со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.
За 101-ю победу на Открытом чемпионате Франции и выход в полуфинал текущего розыгрыша Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
19:44
-
19:43
-
19:37
-
19:34
-
19:23
-
19:13
-
19:05
-
18:50
-
18:43
-
18:38
-
18:15
-
18:12
-
17:54
-
17:51
-
17:51
-
17:31
-
17:30
-
17:11
-
17:01
-
16:53
-
16:41
-
16:34
-
16:19
-
15:58
-
15:52
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
15:07
-
14:48
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:17