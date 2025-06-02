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Александр Бублик — Джек Дрейпер: казахстанец в сете от выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Александр Бублик — Джек Дрейпер: казахстанец в сете от выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился третий сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются 62-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик и пятая ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер. Третью партию со счётом 6:2 выиграл Бублик, счёт матча по сетам стал 2:1 в пользу казахстанца.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 2
7 		3 2 1
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Третий сет данного матча продлился 31 минуту. В её рамках Бублик реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных, при этом в геймах на своей подаче Александр не позволил Дрейперу даже заработать брейк-пойнты.

Отметим, что и для Бублика, и для Дрейпера 1/8 финала — наивысший результат на грунтовом мэйджоре в карьере.

Победитель матча Бублик – Дрейпер сразится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

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