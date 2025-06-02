Андреева — о победе над Касаткиной: после матча она кинула в меня напульсник, было смешно

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о дружбе с 17-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и её спортивном духе. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Мирра обыграла Дарью со счётом 6:3, 7:5.

— Поделитесь мнением о Даше и её спортивном духе?

— Она великолепный игрок. У меня было ощущение, что после матча она что-то такое сделает. И я тогда тоже сделаю что-то забавное, чтобы разрядить атмосферу и снять напряжение. После матча она кинула в меня напульсник, это было смешно. Милый жест от неё. После этого мы обменялись добрыми словами, она меня поздравила, я сказала, что это был хороший матч. Я сохранила напульсник, он пока останется в моей сумке, — сказала Андреева на пресс-конференции.