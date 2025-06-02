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«Не буду жаловаться, всё работает хорошо». Мирра Андреева — о расписании на «Ролан Гаррос»

«Не буду жаловаться, всё работает хорошо». Мирра Андреева — о расписании на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о расписании на «Ролан Гаррос» — 2025, а также поделилась ритуалом, который успел у неё сформироваться на этом турнире.

— Все ваши матчи начинаются в 11 утра. Такой ритмичный ход турнира помогает? И, может, у вас уже сформировался ритуал?
— Я бы сказала, что да, ритуал есть. Поскольку я играю в 11, всё одинаково – просыпаюсь, выезжаю, всё делаю в одно и то же время. Я упомянула по расписанию, что не очень люблю очень рано вставать, но мы продолжаем играть первым запуском. Не буду жаловаться, всё работает хорошо. Если на следующий матч меня тоже поставят первым запуском, что ж поделать, придётся следовать такому же расписанию. Надеюсь, всё пройдёт так же успешно, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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