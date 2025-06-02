Джокович забавно спародировал Арину Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович забавно спародировал трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.
У пресс-службы «Ролан Гаррос» есть милая традиция – они снимают на видео эмоции победителей матчей в подтрибунном помещении. Зачастую спортсмены проявляют свою радость с помощью танцев, особенно эффектно это делает именно Соболенко.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Для Новака эта победа стала 100-й на «РГ». Он второй человек после Рафаэля Надаля, которому удалось преодолеть рубеж в 100 побед на грунтовом мэйджоре.
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- 2 июня 2025
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