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Джокович забавно спародировал Арину Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Джокович забавно спародировал Арину Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович забавно спародировал трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.

У пресс-службы «Ролан Гаррос» есть милая традиция – они снимают на видео эмоции победителей матчей в подтрибунном помещении. Зачастую спортсмены проявляют свою радость с помощью танцев, особенно эффектно это делает именно Соболенко.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Для Новака эта победа стала 100-й на «РГ». Он второй человек после Рафаэля Надаля, которому удалось преодолеть рубеж в 100 побед на грунтовом мэйджоре.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
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Д. Дрейпер
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