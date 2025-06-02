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Александр Бублик — Джек Дрейпер, результат матча 2 июня 2025 года, счет 3:1, четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Бублик вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв пятую ракетку мира Дрейпера
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Это лучший результат Александра на турнирах «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

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