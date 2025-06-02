Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Он также стал первым игроком, представляющим Казахстан, которому удалось достичь такого результата в Открытую эру.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
62
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
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|4
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|6
|6
|6
|
|3
|2
|4
5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).
За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится с победителем поединка между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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