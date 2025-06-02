Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Он также стал первым игроком, представляющим Казахстан, которому удалось достичь такого результата в Открытую эру.

В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится с победителем поединка между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.