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Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Он также стал первым игроком, представляющим Казахстан, которому удалось достичь такого результата в Открытую эру.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится с победителем поединка между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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