Бублик не смог сдержать слёз после сенсационного выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать слёз после дебютного выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 (и турнира «Большого шлема» в принципе).

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Дрейпера 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.