Мирра Андреева — о поддержке команды: они стараются заводить меня, придавать энергии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как её поддерживает её команда во время матчей.

— В концовке поединка был милый момент, когда вы сделали дропшот форхендом. Не самый лучший, но вы всё равно взяли очко и показали на голову и на бокс. Как у вас идёт диалог с Кончитой во время матча – она просто поддерживает или подсказывает что-то по тактике и технике?

— В основном они поддерживают, стараются заводить меня, придавать энергии. Когда Кончита считает, что надо сказать что-то по тактике или технике, она всегда скажет. Мне нравится, что она не просто поддерживает меня, но и говорит что-то по тактике или технике, когда считает нужным. Когда она что-то говорит, я стараюсь прислушиваться и выполнять это на корте.

— А что это был за жест?

— Мне кажется, это был счёт «ровно» на моей подаче после того, как я отыграла сетбол. Это нервный момент, не знаю, почему решила сделать укороченный, мне кажется, он был отвратительным и приземлился свечкой на хафкорт. Но я смогла выиграть розыгрыш и просто показала, что приняла очень глупое решение. Она сказала: «Просто забудь, играй дальше, всё нормально», — сказала Андреева на пресс-конференции.