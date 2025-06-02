Бублик эмоционально прокомментировал дебютный выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал дебютный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 (и турнира «Большого шлема» в принципе).

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

«Знаете, иногда в жизни выпадает только один шанс. Я чувствовал, что это мой, и не мог упустить его. Быть здесь и сейчас — лучший момент в моей жизни.

Я здесь стою, будто выиграл трофей! Остановитесь (обращается к публике, которая продолжает ему аплодировать. – Прим. «Чемпионата»), я не могу здесь плакать! У меня ещё впереди матч, я профессиональный теннисист и должен как следует подготовиться. Спасибо вам большое, ребята», — сказал Бублик в интервью на корте.