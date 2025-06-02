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Бублик — самый низкорейтинговый игрок, одержавший на «РГ» несколько побед над топ-10

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал самым низкорейтинговым спортсменом, одержавшим несколько побед подряд над топ-10 на «Ролан Гаррос» со времён украинца Андрея Медведева (100-й в рейтинге) в 1999 году.

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5). Ранее во втором круге «РГ» Александр обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего девятую строчку рейтинга.

Бублик также стал первым представителем Казахстана, который смог выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.