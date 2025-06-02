Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться Андреева в матче с Буассон

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 361-й ракеткой мира француженкой Луа Буассон.

«Мирра хорошо и уверенно начала матч с Касаткиной. С каждой игрой уверенность только увеличивается. Второй сет — переломный момент, когда Андреева отыгралась, смогла настроить свою игру, и помогли важные подсказки тренера. Если сравнивать с прошлогодней игрой, Мирра является яркой представительницей топ-10. Она стабильно играет из турнира в турнир и показывает хорошие результаты.

Мне кажется, по классу игры и уверенности Мирра превосходит Буассон. И Буассон, и Пегула были бы просты для Мирры. Единственное, что может помочь француженке — это трибуны. Поэтому Буассон может что-то навязать — не будет игры в одну сторону», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.