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Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться Андреева в матче с Буассон

Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться Андреева в матче с Буассон
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 361-й ракеткой мира француженкой Луа Буассон.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Луа Буассон
361
Франция
Луа Буассон
Л. Буассон

«Мирра хорошо и уверенно начала матч с Касаткиной. С каждой игрой уверенность только увеличивается. Второй сет — переломный момент, когда Андреева отыгралась, смогла настроить свою игру, и помогли важные подсказки тренера. Если сравнивать с прошлогодней игрой, Мирра является яркой представительницей топ-10. Она стабильно играет из турнира в турнир и показывает хорошие результаты.

Мне кажется, по классу игры и уверенности Мирра превосходит Буассон. И Буассон, и Пегула были бы просты для Мирры. Единственное, что может помочь француженке — это трибуны. Поэтому Буассон может что-то навязать — не будет игры в одну сторону», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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