Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться Андреева в матче с Буассон

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, с какой проблемой может столкнуться шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 361-й ракеткой мира француженкой Луа Буассон.
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«Мирра хорошо и уверенно начала матч с Касаткиной. С каждой игрой уверенность только увеличивается. Второй сет — переломный момент, когда Андреева отыгралась, смогла настроить свою игру, и помогли важные подсказки тренера. Если сравнивать с прошлогодней игрой, Мирра является яркой представительницей топ-10. Она стабильно играет из турнира в турнир и показывает хорошие результаты.
Мне кажется, по классу игры и уверенности Мирра превосходит Буассон. И Буассон, и Пегула были бы просты для Мирры. Единственное, что может помочь француженке — это трибуны. Поэтому Буассон может что-то навязать — не будет игры в одну сторону», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 2 июня 2025
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