Петрова: у Мирры Андреевой есть все шансы дойти до финала «Ролан Гаррос»

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой дойти до финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мирра Андреева сегодня вышла на корт фаворитом. Матч был интересный, зрелищный. Обе пытались создать неудобные ситуации друг для друга. Но Андреева по скорости и уровню переиграла Касаткину. Чувствовались преимущество и уверенность Мирры сегодня.

У неё складывается хорошая сетка. Она будет играть против «чёрной лошадки» — Буассон, которая удивила всех, переиграв Пегулу. Опасная соперница. Мирре надо быть собранной от начала и до конца. Выйти на корт номером один, вести всю игру, не дать француженке втянуться и втянуть в матч зрителей. Потому что за счёт зрительской помощи она поймала кураж против Пегулы. Нужно утихомирить публику и делать своё дело.

Буассон хорошо передвигается, атлетичная, достаёт сложные мячи. У неё отличный удар справа, которого Мирре нужно избегать, и подаёт она прилично. Всё-таки оказия турнира — четвертьфинал и вот-вот полуфинал — должна как-то сказаться. Я не думаю, что у неё крепкие нервы. Она не такая опытная теннисистка, как Андреева. Мирра уже добивалась больших успехов, и мы видели стойкость её характера. Поэтому будем надеяться на лучший сценарий.

Потенциальная соперница Мирры — Мэдисон Киз или Коко Гауфф. Американки не особо известны своей игрой на земляном покрытии, поэтому та половина, в которой находится Андреева, действительно для неё самая благополучная. Есть все шансы дойти до финала, надо только ими воспользоваться», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.