Рублёв — Синнер: россиянин разгромно проиграл первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, продолжается розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках четвёртого круга проходит матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российского теннисиста Андрея Рублёва, занимающего 15-ю строчку мирового рейтинга АТР. После первого сета счёт 6:1 в пользу итальянца.
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Счёт личных встреч – 6-3 в пользу Синнера. При этом Рублёв одержал первые две победы над ним на отказах — при счёте 2:1 в первом сете в Вене-2020 и при 1:6, 6:4, 2:0 в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. После этого за пять проигранных матчей Андрей взял у Янника всего один сет. Прошлым летом Рублёв неожиданно победил Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2 — а через неделю Янник взял реванш на аналогичной стадии «Мастерса» в Цинциннати, выиграв со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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