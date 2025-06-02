Видео: публика «Ролан Гаррос» стоя аплодирует Бублику после его победы над Дрейпером

Публика на «Ролан Гаррос» стоя аплодировала 62-й ракетке мира казахстанскому теннисисту Александру Бублику после того, как он впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира.

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5). Публика долго не могла успокоиться после победы Александра, во время его речи на корте она даже прерывала игрока, который был смущён таким вниманием.

Ролик доступен в телеграм-канале «Чемпионата» «Чемп. Теннис». Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF).

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.