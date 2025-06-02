Новак Джокович — третий мужчина, одержавший 100 побед на одном турнире «Большого шлема»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком, одержавшим более 100 побед на одном турнире «Большого шлема». До этого таким достижением могли похвастаться испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Джокович одержал 100-ю победу на «Ролан Гаррос». Это произошло в 1/8 финала текущего розыгрыша. Новак со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Серб также стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал Рафаэль Надаль.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.