«Моё новое любимое число». Новак Джокович — о 100-й победе на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о 100-й победе на Открытом чемпионате Франции. В 1/8 финала текущего розыгрыша Новак со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

«Выиграть 100-й матч на «Ролан Гаррос». Моё новое любимое число. Четвертьфинал идёёём», — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович завоевал 100-й титул. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.