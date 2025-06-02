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«Моё новое любимое число». Новак Джокович — о 100-й победе на «Ролан Гаррос»

«Моё новое любимое число». Новак Джокович — о 100-й победе на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о 100-й победе на Открытом чемпионате Франции. В 1/8 финала текущего розыгрыша Новак со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Выиграть 100-й матч на «Ролан Гаррос». Моё новое любимое число. Четвертьфинал идёёём», — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович завоевал 100-й титул. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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