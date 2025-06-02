Турсунов: Бублика, видимо, настигло взросление, и он втайне полюбил теннис!

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился впечатлением от поединка 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором Александр Бублик обыграл Джека Дрейпера со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.
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«Очень крутой матч от Сани Бублика и Джека Дрейпера.
Саня сыграл, наверное, самый дисциплинированный матч в карьере, при этом не утратив своей самобытности. Кто знает, может быть, пару месяцев назад это было то дно, от которого ему пришлось оттолкнуться, чтобы реализовать то, что он, наверное, втайне, и сам знает о своей игре — он невероятно талантлив!
Но мне гораздо больше понравился Джек. Да, провалил пару сетов, да, не реализовал свои возможности в последнем гейме, но как быстро он себя тормозит и возвращается в игру, и как стойко он переносит трудности в матче, и насколько человечным он остаётся как в победе так и в поражении, — заставляет меня его уважать. Уверен, что этот проигрыш пойдёт ему в копилку и его час не за горами.
Поздравления Саше за то, что, видимо, взросление настигло и его, и он втайне полюбил теннис!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
- 2 июня 2025
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