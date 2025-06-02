«Невероятно разочарован результатом». Дрейпер — о поражении от Бублика на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал поражение в матче с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дрейпер проиграл Бублику со счётом 7:5, 3:6, 2:6, 4:6.
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«Я невероятно разочарован результатом. Очевидно, что, вступая в сезон на грунтовых кортах, я почти не выигрывал матчей на грунте. Но к этому турниру я подошёл в хорошем настроении. Чувствовал, что мой уровень растёт. Сегодня я очень тяжело переживаю это поражение. Несмотря на то, что в этом году я очень быстро поднялся в рейтинге, достиг хорошего рейтинга. У меня всегда было много невзгод, травм, сложных моментов. Это ещё один сложный матч. Я собираюсь извлечь из этого урок, улучшиться и воспользоваться этим», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.
- 2 июня 2025
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