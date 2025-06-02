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«Невероятно разочарован результатом». Дрейпер — о поражении от Бублика на «Ролан Гаррос»

«Невероятно разочарован результатом». Дрейпер — о поражении от Бублика на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал поражение в матче с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дрейпер проиграл Бублику со счётом 7:5, 3:6, 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Я невероятно разочарован результатом. Очевидно, что, вступая в сезон на грунтовых кортах, я почти не выигрывал матчей на грунте. Но к этому турниру я подошёл в хорошем настроении. Чувствовал, что мой уровень растёт. Сегодня я очень тяжело переживаю это поражение. Несмотря на то, что в этом году я очень быстро поднялся в рейтинге, достиг хорошего рейтинга. У меня всегда было много невзгод, травм, сложных моментов. Это ещё один сложный матч. Я собираюсь извлечь из этого урок, улучшиться и воспользоваться этим», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

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