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Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года

Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в четвертьфинал «Ролан Гаррос» со времён венгра Иштвана Гуйяша в 1971 году.

22 мая Джокович отпраздновал свой 38-й день рождения. Гуйяшу на момент его достижения было 39.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Новак стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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