Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в четвертьфинал «Ролан Гаррос» со времён венгра Иштвана Гуйяша в 1971 году.

22 мая Джокович отпраздновал свой 38-й день рождения. Гуйяшу на момент его достижения было 39.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одолел 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Новак стал лишь вторым человеком в истории, которому удалось выиграть 100 матчей на «Ролан Гаррос». Первым это сделал 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль. У завершившего карьеру Надаля 112 побед на грунтовом ТБШ.