Зверев — о Джоковиче: этот парень выиграл 24 ТБШ. Он никогда не будет тёмной лошадкой

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2025, заявив, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович никогда не будет тёмной лошадкой.

— Можете ли вы сказать, следили ли вы за игрой Новака на протяжении всего турнира? Каково ваше мнение о его игре? Является ли он фаворитом, как Синнер, Алькарас или вы? Находится ли он в этом кругу или это тёмная лошадка?

— Этот парень выиграл 24 турнира «Большого шлема». Он никогда не будет тёмной лошадкой. Он определённо знает, как играть в теннис. Знает, что значит быть на большой сцене и играть большие матчи. В этом нет никаких сомнений. Конечно, до этого момента я должен был сосредоточиться на своих матчах… Новак Джокович никогда не будет тёмной лошадкой. Для меня Карлос — фаворит. Я бы сказал, что следующие трое в очереди — Янник, я и Новак. Всё ещё верю в это. По-прежнему считаю, что в теннисе и опыте Новак находится рядом с нами. Думаю, с этого момента у меня самый сложный жребий на турнире. Так что с нетерпением жду предстоящих сражений и игры с лучшими в мире, — сказал Зверев на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Зверев сыграет против Новака Джоковича.