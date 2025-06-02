Джокович вышел в 16-й подряд четвертьфинал «Ролан Гаррос» и упрочил свой рекорд
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович сегодня, 2 мая, вышел в свой 16-й подряд четвертьфинал на «Ролан Гаррос» (и 19-й — в общей сложности).
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Напомним, Джокович является рекордсменом по количеству четвертьфиналов турниров «Большого шлема». На «РГ»-2025 он обновил свой рекорд до 62 выходов в 1/4 финала. На втором месте по этому показателю идёт Роджер Федерер (58), на третьем – Рафаэль Надаль (47).
Следующим соперником Джоковича в Париже станет олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (3).
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