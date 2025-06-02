Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась два часа. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.