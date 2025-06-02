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Андрей Рублёв — Янник Синнер, результат матча 2 июня, счёт 0:3, 4-й круг Ролан Гаррос

Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась два часа. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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