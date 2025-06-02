Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 3:6, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась два часа. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 3 июня 2025
-
00:28
-
00:21
-
00:10
- 2 июня 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:21
-
23:17
-
23:03
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:28
-
22:28
-
22:17
-
22:03
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:43
-
21:35
-
21:17
-
21:05
-
20:52
-
20:49
-
20:31
-
20:29
-
20:29
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:44
-
19:43
-
19:37