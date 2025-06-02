В мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось представителей России
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Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2025 завершились матчи четвёртого круга. После поражения 15-й ракетки мира Андрея Рублёва в мужской сетке не осталось представителей России. Рублёв проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 1:6, 3:6, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
11-я ракетка мира Даниил Медведев на старте соревнований уступил Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Роман Сафуллин в первом круге проиграл Фрэнсису Тиафо (4:6, 5:7, 4:6). Карен Хачанов завершил выступление в третьем круге. Он уступил Томми Полу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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