Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 2 июня, следующий соперник

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его поединка четвёртого круга, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5;

второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4;

третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия, 34) – 6:0, 6:1, 6:2;

четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 15) — 6:1, 6:3, 6:4.

Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/4 финала: Александр Бублик (Казахстан).

Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025: