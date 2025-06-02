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Определились четвертьфиналисты «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

Определились четвертьфиналисты «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
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Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2025 завершились матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала. Мужчины:

  • Яннк Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан);
  • Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);
  • Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Зверев (Германия, 3).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Зверева.

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