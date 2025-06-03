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Янник Синнер стал единоличным лидером по количеству побед на ТБШ среди итальянцев

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 72-ю победу в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», обогнав Фабио Фоньини (71) и став самым результативным итальянцем в Открытой эре. Далее по этому показателю идут Андреас Сеппи (63), Адриано Панатта (62) и Маттео Берреттини (50).

Свою 72-ю победу Синнер одержал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 в матче с 15-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Итальянец оказался сильнее со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

За выход в полуфинал соревнований Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.