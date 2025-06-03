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Янник Синнер стал единоличным лидером по количеству побед на ТБШ среди итальянцев

Янник Синнер стал единоличным лидером по количеству побед на ТБШ среди итальянцев
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 72-ю победу в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», обогнав Фабио Фоньини (71) и став самым результативным итальянцем в Открытой эре. Далее по этому показателю идут Андреас Сеппи (63), Адриано Панатта (62) и Маттео Берреттини (50).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Свою 72-ю победу Синнер одержал в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 в матче с 15-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Итальянец оказался сильнее со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

За выход в полуфинал соревнований Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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