«Внутри меня буря, но теннис — психологический спорт». Синнер — о спокойствии на корте

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в беседе с Ализе Корне рассказал о своём спокойствии на корте. Синнер обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

— Меня искренне поражает ваше спокойствие на корте. Кажется, что вы всегда контролируете себя на эмоциональном уровне, так ли это на самом деле или вы очень хорошо умеете скрывать разочарование?

— Это совершенно не так! Внутри меня буря, но теннис — очень психологический вид спорта, и ты стараешься не показывать свои эмоции сопернику слишком сильно. В начале моей молодой карьеры буря была не только внутри, но и снаружи, — сказал Синнер в интервью на корте.