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«Внутри меня буря, но теннис — психологический спорт». Синнер — о спокойствии на корте

«Внутри меня буря, но теннис — психологический спорт». Синнер — о спокойствии на корте
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в беседе с Ализе Корне рассказал о своём спокойствии на корте. Синнер обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Меня искренне поражает ваше спокойствие на корте. Кажется, что вы всегда контролируете себя на эмоциональном уровне, так ли это на самом деле или вы очень хорошо умеете скрывать разочарование?
Это совершенно не так! Внутри меня буря, но теннис — очень психологический вид спорта, и ты стараешься не показывать свои эмоции сопернику слишком сильно. В начале моей молодой карьеры буря была не только внутри, но и снаружи, — сказал Синнер в интервью на корте.

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