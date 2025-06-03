«Внутри меня буря, но теннис — психологический спорт». Синнер — о спокойствии на корте
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в беседе с Ализе Корне рассказал о своём спокойствии на корте. Синнер обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Меня искренне поражает ваше спокойствие на корте. Кажется, что вы всегда контролируете себя на эмоциональном уровне, так ли это на самом деле или вы очень хорошо умеете скрывать разочарование?
— Это совершенно не так! Внутри меня буря, но теннис — очень психологический вид спорта, и ты стараешься не показывать свои эмоции сопернику слишком сильно. В начале моей молодой карьеры буря была не только внутри, но и снаружи, — сказал Синнер в интервью на корте.
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