Синнер вошёл в топ-5 по молодости игроков с серией в шесть и более четвертьфиналов на ТБШ
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился выдающегося достижения благодаря выходу в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Синнер стал пятым самым молодым игроком Открытой эры (с 1968 года), которому удалось выйти в шесть или более четвертьфиналов подряд на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Яннику сейчас 23 года 282 дня, в более раннем возрасте подобного добивались лишь:
1. Рафаэль Надаль (Испания) – 21 год 22 дня.
2. Карлос Алькарас (Испания) – 21 год 51 день.
3. Пит Сампрас (США) – 21 год 314 дней.
4. Новак Джокович (Сербия) – 23 года 100 дней.
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