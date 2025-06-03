Синнер вошёл в топ-5 по молодости игроков с серией в шесть и более четвертьфиналов на ТБШ

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился выдающегося достижения благодаря выходу в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.

Синнер стал пятым самым молодым игроком Открытой эры (с 1968 года), которому удалось выйти в шесть или более четвертьфиналов подряд на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Яннику сейчас 23 года 282 дня, в более раннем возрасте подобного добивались лишь:

1. Рафаэль Надаль (Испания) – 21 год 22 дня.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 21 год 51 день.

3. Пит Сампрас (США) – 21 год 314 дней.

4. Новак Джокович (Сербия) – 23 года 100 дней.