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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 2 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 2 июня
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В понедельник, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились матчи четвёртого круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/8 финала, результаты 2 июня:

  • Александр Зверев (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:4, 6:3 (отказ);
  • Кэмерон Норри (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) — 2:6, 3:6, 2:6;
  • Александр Бублик (Казахстан) – Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4;
  • Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублёв (Россия) — 6:1, 6:3, 6:4.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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