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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 2 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 2 июня
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2 июня на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли некоторые поединки 1/8 финала женского «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Результаты 2 июня:

Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17) – 6:3, 7:5;
Кори Гауфф (США, 2) – Екатерина Александрова (Россия, 20) — 6:0, 7:5;
Луа Буассон (Франция, WC) — Джессика Пегула (США, 3) – 3:6, 6:4, 6:4;
Мэдисон Киз (США, 7) — Хейли Баптист (США) – 6:3, 7:5.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Швёнтек. Она выигрывала этот турнир три года подряд.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
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