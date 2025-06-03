«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 2 июня

2 июня на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли некоторые поединки 1/8 финала женского «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Результаты 2 июня:

Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17) – 6:3, 7:5;

Кори Гауфф (США, 2) – Екатерина Александрова (Россия, 20) — 6:0, 7:5;

Луа Буассон (Франция, WC) — Джессика Пегула (США, 3) – 3:6, 6:4, 6:4;

Мэдисон Киз (США, 7) — Хейли Баптист (США) – 6:3, 7:5.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Швёнтек. Она выигрывала этот турнир три года подряд.