В понедельник, 2 июня, определились четвертьфинальные пары на Открытом чемпионате Франции — 2025 в одиночном женском разряде. В основной сетке осталась одна представительница России — шестая ракетка мира Мирра Андреева.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?

Проголосовать также можно здесь.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8);

Мирра Андреева (Россия, 6) — Луа Буассон (Франция, WC);

Элина Свитолина (Украина, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 5);

Кори Гауфф (США, 3) — Мэдисон Киз (США, 7).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини.