2 июня на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису определись четвертьфиналисты мужского розыгрыша.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала. Мужчины:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан);

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);

Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Зверев (Германия, 3).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025»?

Отметим, что последним представителем России в мужской сетке был 15-я ракетка мира Андрей Рублёв. В 1/8 финала Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру.