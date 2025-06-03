Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?

Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?
Комментарии

2 июня на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису определись четвертьфиналисты мужского розыгрыша.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала. Мужчины:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан);
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);
Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Зверев (Германия, 3).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025»?

Отметим, что последним представителем России в мужской сетке был 15-я ракетка мира Андрей Рублёв. В 1/8 финала Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Материалы по теме
Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Рублёв не справился с Синнером на «РГ». Итальянец продлил феноменальную серию на ТБШ!
Рублёв не справился с Синнером на «РГ». Итальянец продлил феноменальную серию на ТБШ!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android