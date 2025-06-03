Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?
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2 июня на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису определись четвертьфиналисты мужского розыгрыша.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/4 финала. Мужчины:
Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан);
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15);
Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Зверев (Германия, 3).
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025»?
Отметим, что последним представителем России в мужской сетке был 15-я ракетка мира Андрей Рублёв. В 1/8 финала Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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