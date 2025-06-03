Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера и ещё двух легенд тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение четырёх легенд тенниса — Джимми Коннорса, Ллейтона Хьюитта, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Об этом сообщает ATP Tour.
По информации источника, Синнер начал свою 52-ю неделю на вершине рейтинга ATP, что делает его пятым в истории теннисистом, который смог удержаться на первом месте в течение целого года в своём дебютном пребывании.
Синнер дебютировал под первым номером рейтинга 10 июня 2024 года после яркого старта сезона-2024 и начал своё лидерство с титула на турнире ATP-500 в Галле.
Только четыре других теннисиста были лидерами рейтинга непрерывно в течение года в любой другой момент (не дебютный): Иван Лендл, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Рафаэль Надаль.
Количество недель и начало серий рекордсменов:
- Роджер Федерер — 237 недель (начало серии — февраль 2004 года)
- Джимми Коннорс — 160 (июль 1974-го)
- Ллейтон Хьюитт — 75 (ноябрь 2001-го)
- Новак Джокович — 53 (июль 2011-го)
- Янник Синнер — 52 (июнь 2024-го)