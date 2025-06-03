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Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера и ещё двух легенд тенниса

Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера и ещё двух легенд тенниса
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение четырёх легенд тенниса — Джимми Коннорса, Ллейтона Хьюитта, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Об этом сообщает ATP Tour.

По информации источника, Синнер начал свою 52-ю неделю на вершине рейтинга ATP, что делает его пятым в истории теннисистом, который смог удержаться на первом месте в течение целого года в своём дебютном пребывании.

Синнер дебютировал под первым номером рейтинга 10 июня 2024 года после яркого старта сезона-2024 и начал своё лидерство с титула на турнире ATP-500 в Галле.

Только четыре других теннисиста были лидерами рейтинга непрерывно в течение года в любой другой момент (не дебютный): Иван Лендл, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Рафаэль Надаль.

Количество недель и начало серий рекордсменов:

  1. Роджер Федерер — 237 недель (начало серии — февраль 2004 года)
  2. Джимми Коннорс — 160 (июль 1974-го)
  3. Ллейтон Хьюитт — 75 (ноябрь 2001-го)
  4. Новак Джокович — 53 (июль 2011-го)
  5. Янник Синнер — 52 (июнь 2024-го)
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