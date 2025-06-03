Рублёв назвал трёх фаворитов в борьбе за победу на «РГ»-2025 после вылета с турнира

Российский теннисист Андрей Рублёв назвал трёх фаворитов в борьбе за победу на «Ролан Гаррос» — 2025.
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«Янник не ошибается и ничего тебе не дарит, разве что матч затянется, и ты сможешь сохранять высокий уровень интенсивности. Фаворит ли он в борьбе за победу в турнире? Конечно, он — номер один в мире. Он — номер один, Алькарас — номер два и второй фаворит, третий номер посева будет третьим фаворитом», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Третьим номером посева является немец Александр Зверев.
Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 3:6, 4:6. В четвертьфинале Синнер встретится с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.
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