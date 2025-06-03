«Нам советовали не возвращаться в отель». Джокович — о беспорядках в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о беспорядках в Париже после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В Париже сейчас проходит теннисный турнир «Ролан Гаррос».

«Хочу поблагодарить начальника службы безопасности, которого здесь нет, но он был потрясающим, как и вся его команда. В какой-то момент ситуация стала довольно напряжённой, и нам даже советовали не возвращаться в отель. Говорили, может, стоит найти место где-то поблизости и переночевать здесь.

Потому что было уже за полночь, и на улицах творились опасные вещи — газовые бомбы, горящие машины… Всё это происходило прямо вокруг нашего отеля, который находится недалеко от Триумфальной арки. В итоге мы подождали немного, поговорили и всё же решили ехать — и всё прошло нормально. Мы добрались до отеля, всё было в порядке. Однако снаружи было очень шумно.

С одной стороны, интересно было смотреть в окно и наблюдать, что происходит. Но в какой-то момент всё начало выходить из-под контроля. Хотя, с другой стороны, можно понять — люди были в восторге. Впервые город выиграл Лигу чемпионов. Это один из самых важных городов мира. Все праздновали. Думаю, празднования будут продолжаться ещё несколько дней», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович со счётом 6:2, 6:3, 6:2 обыграл 81-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.