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«Не знал, что делать. Его уровень почти не падал». Дрейпер объяснил поражение от Бублика

«Не знал, что делать. Его уровень почти не падал». Дрейпер объяснил поражение от Бублика
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал своё поражение в матче с казахстанским теннисистом Александром Бубликом в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу спортсмена из Казахстана.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Я не знал, что делать. Он подавал невероятно хорошо, точно попадая в свои зоны. Каждый раз, когда я наносил удар с отскоком от земли, он использовал укороченный. Не знаю, сколько их он сделал, но, по-моему, он не пропустил ни одного. Все они были очень качественными. Это сложно, потому что я был уверен, что он продолжит так играть и при этом ещё и может хорошо ударить по мячу с форхенда. Я просто не понимал, как на это реагировать. Обычно его уровень игры колебался, и были моменты нестабильности. Однако отдам ему должное: он был очень сосредоточен. Его уровень по ходу встречи почти не падал», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Бублик встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

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