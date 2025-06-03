«Думаю, что он более талантлив». Зверев — о поражении Руне в матче с Музетти

Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал победу итальянца Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга с датским теннисистом Хольгером Руне.

— Вы видели матч Музетти и Руне?

— Я видел только первый сет, но знаю, что Музетти выиграл.

— Вас не удивил победитель?

— Нет. Они оба, безусловно, могут играть в невероятно хороший теннис. Думаю, что прямо сейчас, в эту самую секунду Музетти более стабилен в своём теннисе, чем Хольгер. Думаю, что Хольгер, возможно, даже более талантлив, что у него есть потенциал для свершения великих дел. Однако мне кажется, что ему немного не хватает стабильности… Музетти был очень стабилен в этом сезоне на грунтовом корте. Удивлён? Нет, — приводит слова Зверева Roland Garros Press.

Напомним, в следующем круге Зверев встретится с Новаком Джоковичем.