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«Думаю, что он более талантлив». Зверев — о поражении Руне в матче с Музетти

«Думаю, что он более талантлив». Зверев — о поражении Руне в матче с Музетти
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал победу итальянца Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга с датским теннисистом Хольгером Руне.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 6
5 		6 3 2
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

— Вы видели матч Музетти и Руне?
— Я видел только первый сет, но знаю, что Музетти выиграл.

— Вас не удивил победитель?
— Нет. Они оба, безусловно, могут играть в невероятно хороший теннис. Думаю, что прямо сейчас, в эту самую секунду Музетти более стабилен в своём теннисе, чем Хольгер. Думаю, что Хольгер, возможно, даже более талантлив, что у него есть потенциал для свершения великих дел. Однако мне кажется, что ему немного не хватает стабильности… Музетти был очень стабилен в этом сезоне на грунтовом корте. Удивлён? Нет, — приводит слова Зверева Roland Garros Press.

Напомним, в следующем круге Зверев встретится с Новаком Джоковичем.

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