«Думаю, что он более талантлив». Зверев — о поражении Руне в матче с Музетти

Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал победу итальянца Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга с датским теннисистом Хольгером Руне.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|2
— Вы видели матч Музетти и Руне?
— Я видел только первый сет, но знаю, что Музетти выиграл.
— Вас не удивил победитель?
— Нет. Они оба, безусловно, могут играть в невероятно хороший теннис. Думаю, что прямо сейчас, в эту самую секунду Музетти более стабилен в своём теннисе, чем Хольгер. Думаю, что Хольгер, возможно, даже более талантлив, что у него есть потенциал для свершения великих дел. Однако мне кажется, что ему немного не хватает стабильности… Музетти был очень стабилен в этом сезоне на грунтовом корте. Удивлён? Нет, — приводит слова Зверева Roland Garros Press.
Напомним, в следующем круге Зверев встретится с Новаком Джоковичем.
- 3 июня 2025
-
03:02
-
02:40
-
02:37
-
02:05
-
02:04
-
01:51
-
01:45
-
01:28
-
01:24
-
00:52
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:28
-
00:21
-
00:10
- 2 июня 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:21
-
23:17
-
23:03
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:28
-
22:28
-
22:17
-
22:03
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:43
-
21:35