Синнер — о победе над Рублёвым на «Ролан Гаррос»: очень рад, что закончил в трёх сетах

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я очень, очень счастлив, потому что всё может быстро пойти не так, особенно в матчах до трёх побед. Они иногда затягиваются надолго, так что я очень рад, что закончил в трёх сетах. Ночные сессии здесь, в Париже, всегда потрясающие, так что спасибо всем, кто пришёл», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.