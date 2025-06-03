Синнер — о победе над Рублёвым на «Ролан Гаррос»: очень рад, что закончил в трёх сетах
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Я очень, очень счастлив, потому что всё может быстро пойти не так, особенно в матчах до трёх побед. Они иногда затягиваются надолго, так что я очень рад, что закончил в трёх сетах. Ночные сессии здесь, в Париже, всегда потрясающие, так что спасибо всем, кто пришёл», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер поспорит с 62-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом.
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