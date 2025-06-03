Янник Синнер сравнил уровень своей игры на грунте и харде

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, насколько уверенно он играет на грунтовых турнирах в сравнении с хардовыми.

— Чувствуете ли вы себя на грунте так же сильно и уверенно, как на кортах с хардовым покрытием?

— Это хороший вопрос. Я не думаю, что мы можем сравнивать один или два турнира с моими результатами на хардовых кортах, не так ли? Но, конечно, я чувствую, что стал лучше по сравнению с прошлым годом. Я чувствую, что уровень стал немного выше. Это должно быть моей целью. Результаты на некоторых турнирах могут быть хорошими. На некоторых, возможно, нет. Тем не менее, я очень доволен. В прошлом году я вышел в полуфинал. В этом году, по крайней мере, в четвертьфинал. Для меня это снова отличная гонка. Сегодня были хорошие условия для игры. Было не так ветрено. Днём было немного ветрено. Это тоже небольшая разница. Повторяю, я очень рад оказаться в четвертьфинале, — приводит слова Синнера Roland Garros Press.

Напомним, в четвертьфинале турнира Синнер встретится с Александром Бубликом.