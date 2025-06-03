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Бублик – об отношении к теннису: меня не устраивает, если я не смогу ходить в 40 лет

Бублик – об отношении к теннису: меня не устраивает, если я не смогу ходить в 40 лет
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём отношении к теннису.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

— Вы — игрок с нетипичным подходом, не готовы жертвовать всем ради тенниса. Эта победа — подтверждение вашего пути или мотивация к новым вершинам?
— Самое интересное в вашем вопросе — это слово «могу». Я «могу» чего-то достичь… Но буду ли я рисковать своей жизнью и здоровьем ради «возможно»? Нет. Я пойду своим путём. Я продолжаю работать — ребята, не волнуйтесь, я тренируюсь. Не по полчаса в день, но делаю ровно столько, сколько нужно, чтобы оставаться тем игроком, которым я являюсь, чтобы быть здесь. Я продолжу в том же духе, потому что считаю, что теннис и жизнь — это баланс.

Для меня это 50 на 50. Не 90% тенниса и всё остальное. Если я не смогу ходить в 40 лет — нет, меня это не устраивает. Для меня важно найти равновесие. Делать всё, что нужно, чтобы конкурировать на элитном уровне — я это делаю уже шесть или семь лет. Но рисковать своим здоровьем ради этого? Нет», — приводит слова Бублика Punto de Break.

В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 одолел пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

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